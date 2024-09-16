İstanbul- Maltepe'de asayiş denetimi: 13 kişi yakalandı Maltepe'de, İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden 49 ekibin katıldığı asayiş denetimi gerçekleştirildi. Denetimler sırasında 1 adet ruhsatsız tabanca ile 55.63 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, aranması bulunan 13 kişi yakalandı.

DHA

İstanbul'da Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydınevler, Fındıklı, Gülsuyu, Gülensu ve Zümrütevler mahallelerinde huzur denetimi gerçekleştirdi.

ARANMASI BULUNAN 13 KİŞİ YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı 49 ekipten oluşan 105 polisin görev aldığı denetimde, 2 bin 142 otomobil, bin 124 motosiklet kontrol edildi.

Ayrıca 11 bin 286 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Denetimlerde 1 adet ruhsatsız tabanca, 55.63 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Aranması bulunan 13 kişi, 36 yoklama kaçağı ve 1 faili firari hükümlü yakalandı. Ayrıca 9 kişiye 'çevreye rahatsızlık verme' suçundan 8 bin 793 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)