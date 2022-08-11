İstanbul Maltepe'de 15 yaşındaki çocuğun yaşı küçük çocukları taciz ettiği iddiası üzerine aileler arasında çıkan tartışmada iki kişi silahla vurularak yaralandı.

Saat 18.00 sıralarında İstanbul'un Maltepe ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir marketin sahibinin 15 yaşındaki oğlunun, geçtiğimiz günlerde yaşı küçük 4 erkek çocuğunu taciz ettiği iddia edildi.

Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Çocukların durumu ailelerine anlatması üzerine bir çocuğun ailesi markete geldi. Çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Market sahipleri gelen kişilere silahla ateş etti. Yaralanan Nurullah Darıca ve Yücel Işıtan marketten çıkarak bir mescidin girişine sığındı, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

3 kişi gözaltına alındı

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürülürken, polis olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili çalışmalar sürüyor.

İstanbul Maltepe'de taciz iddiası üzerine aileler birbirine girdi: 2 yaralı VİDEO

























