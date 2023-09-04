İstanbul Maltepe'deki çatışma görüntüleri kurgu çıktı İstanbul'un Maltepe ilçesinde çekilen ve sosyal medyada yayılarak gerçek sanılan görüntüleri emniyet inceledi. Görüntülerin gerçek olmadığı ortaya çıktı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde yaşanılan olay, emniyeti harekete geçirdi..

Maltepe'de sokak ortasında iki araçtan inenlerin çatıştığı yönünde sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine polis çalışma başlattı.

Gerçek sanılarak haber bile yapılan görüntülerde, hafif ticari araç sürücüsü, otomobilin yolunu keserek ateş açıyor, diğer araçtan inen sürücü de karşılık veriyordu.

Kurgu olduğunu itiraf ettiler

Güvenlik kamerası olarak yayılan görüntüleri inceleyen polis, iki şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler Şahan B.(22) ile Sinan U. (22) videonun kurgu olduğunu itiraf etti.

Araçlarda kurşun izine rastlanmadı

Videonun efekt programları ile süslendiği belirlenirken görüntülerdeki iki araçta da kurşun izine rastlanmadı. Ayrıca videodaki Şahan B.'nin elinde bulunan tabancanın kurusıkı tabanca olduğu ve polisin denetim noktasında yakalanarak işlem yapıldığı da tespit edildi.

Adliyeye sevk edilecekler

İki şüpheli hakkında, "Sosyal Medya Yoluyla Toplumda İnfial Yaratmak", " Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçlarından işlem yapılırken adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.