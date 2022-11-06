Petrol
98.75
4.31%
Euro
18.4913
1.73%
Dolar
18.5663
-0.26%
Altın
1.004
2.95%
Borsa
4217
2.72%
Bitcoin
397.009
-0.35%
BTXN Coin
10.52
-1.22%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Açık 15 C

    İstanbul Maratonu için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü araç trafiğine kapatıldı

    İstanbul Belediyesi tarafından düzenlenen N Kolay 44’üncü İstanbul Maratonu için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü araç trafiğine kapatıldı.
    • 06.11.2022 - 06:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul Maratonu için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü araç trafiğine kapatıldı

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen N Kolay 44. İstanbul Maratonu için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00’da araç trafiğine kapatıldı.

    12.30’dan itibaren kademeli araç trafiğine açılacak

    İHA'nın haberine göre, polis ekipleri 15 Temmuz Köprüsüne çıkan yolları çekicilerle kapatırken, çift yönlü kapanan yolu kullanmak isteyen sürücüler alternatif yollara yönlendirildi.

    Öte yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve parkur üzerindeki yolların saat 12.30’dan itibaren kademeli araç trafiğine açılacak.

    İstanbul Maratonu için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü araç trafiğine kapatıldı #1

    İstanbul Maratonu için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü araç trafiğine kapatıldı #2

    İstanbul Maratonu için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü araç trafiğine kapatıldı #3


    Kayıt olan ilk 500 kişi arasına gir, sen de zengin ol!
    Advertorial

    Kayıt olan ilk 500 kişi arasına gir, sen de zengin ol!

    Şehit Lokman Akçağlayan'a veda
    Gündem

    Şehit Lokman Akçağlayan'a veda

    Seda Bakan: Annelik en zor iş
    Magazin

    Seda Bakan: Annelik en zor iş

    Görüş Bildir