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- İstanbul merkezli 3 ilde torbacı operasyonu
İstanbul merkezli 3 ilde torbacı operasyonu
- İHA
- 15.06.2020 - 08:42
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik İstanbul, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da geniş çaplı operasyon düzenledi.
22 İLÇEDE BELİRLENEN ADRESLERE BASKIN
İstanbul’da 22 ilçede gerçekleştirilen operasyonda daha önce yapılan takibin ardından adresleri belirlenen adreslere eç zamanlı şafak baskını yapıldı.
Operasyona narkotik ekiplerinin yanı sıra özel harekat timleri ile polis helikopteri de katıldı.
Polis ekipleri, koçbaşı yardımıyla açtıkları kapılardan girdikleri adreslerde uzun süre arama yaptı. Adreslerde arama yapıldığı esnada özel harekat timleri de uzun namlulu silahlarla sokak başlarında önlem alırken vatandaşların içeri girmesi için uyarıda bulundu.
ÇOK SAYIDA GÖZALTI
Belirlenen adreslerde yapılan aramaların ardından çok miktarda uyuşturucu ile birçok adreste silah ele geçirildi. Aramaların ardından yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheli de gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.