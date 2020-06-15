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İstanbul merkezli 3 ilde torbacı operasyonu

İstanbul merkezli 3 ilde torbacı operasyonu

İstanbul, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyon kapsamında, çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, birçok adreste silah ve çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.