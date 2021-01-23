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    İstanbul merkezli 6 ilde uyuşturucu operasyonu

    6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, gözaltına alınan 41 kişiden 36'sı tutuklandı.
    • DHA
    • 23.01.2021 - 14:30
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    İstanbul merkezli 6 ilde uyuşturucu operasyonu

     

    Yurt genelinde zehir tacirlerine yönelik güvenik güçlerinin yoğun mücadelesi devam ediyor.

    Bu kapsamda İstanbul merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik 19 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirtilen 41 kişi gözaltına alınmıştı.

    36 KİŞİ TUTUKLANDI

    Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 41 şüpheliden 36'sı tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    İstanbul merkezli 6 ilde uyuşturucu operasyonu #1

     

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