İstanbul merkezli 8 ilde 'hijyen' operasyonu: 10 gözaltı

Sosyal medya paylaşımlarında bulunarak birbirlerini ölümle tehdit ettikleri belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi yakalandı.

İstanbul merkezli 8 ilde, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sosyal medya aracılığıyla organize suç örgütü elebaşları lehinde ve aleyhinde videolar paylaşıp, hakaret ve ölüm tehditlerinde bulunarak kamu düzenini bozan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

10 KİŞİ YAKALANDI

İstanbul, Ankara, Adıyaman, Antalya, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Mersin'de başlatılan çalışmalar sonucu, "Hijyen" adı verilen operasyonda şu ana kadar 10 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların arasında Cenk Ç. ve Zafer Ç. kardeşler ile lakabı "Hanımağa" olan Güniz A. ve Ali Y. de yer alıyor.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE SUÇ UNSURLARI ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda ise 4 Adet Tabanca, 7 adet şarjör, 124 adet fişek, 1 adet POLİS ibareli Basın Kartı, 1 adet telsiz, 2 adet mühürlü poşet içerisinde boş kovan, 1 adet kelepçe, 2 adet bıçak, 2 adet kasatura, 1 adet kılıç tarihi eser nitelikli 2 adet bıçak ve 100 adet sikke bulundu.

İstanbul'da yakalanan 4 şüphelinin, Vatan Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğünde işlemleri devam ederken, diğer illerde yakalanan 6 zanlının da gözaltına alındıkları illerde işlem görecekleri öğrenildi.