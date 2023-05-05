İstanbul mitinglere hazırlanıyor! Metro İstanbul'dan hafta sonu için sefer düzenlemesi Metro İstanbul, yarın Maltepe Etkinlik Alanı ve 7 Mayıs Pazar günü de Atatürk Havalimanı'nda yapılacak mitingler nedeniyle sefer düzenlemesi yapılacağını duyurdu.

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Büyük seçime 10 günden az bir süre kaldı..

Zaman daralırken, siyasi partiler de çalışmalarına hızla devam ediyor..

Bu kapsamda Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın "Büyük İstanbul" mitingleri bu hafta sonu gerçekleşecek.

Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7 Mayıs Pazar günü Atatürk Havalimanı'nda, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 6 Mayıs Cumartesi günü Maltepe'de halka hitap edecek.

Mitingler öncesi İstanbul'da gerekli önlemler ve çalışmalar da tamamlanıyor.

Metro seferlerine miting düzenlemesi

Metro İstanbul, mitingler nedeniyle seferlerde düzenlemeye gitti.

Maltepe Etkinlik Alanı'nda yarın yapılacak miting dolayısıyla M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın hafta içi yoğun saat düzeninde çalışacağı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Kartal ve Küçükyalı istasyonlarımızdan aktarma yapılarak etkinlik alanına ulaşılabilecektir. M8 Bostancı-Dudullu Metro Hattı gün boyunca hafta içi düzeninde çalışacak, etkinlik alanına ulaşmak için Bostancı İstasyonu'ndan aktarma yapılabilecektir.

Yenikapı- Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda ring seferlerle saatte 14 sefer yapılacak

Açıklamada, Atatürk Havalimanı'nda 7 Mayıs Pazar günü yapılacak etkinlik nedeniyle M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nın da hafta içi yoğun saat düzenine ek olarak gerçekleştirilecek ring seferleri ile saatte 14 seferle yolcuların direkt olarak Atatürk Havalimanı İstasyonu'na ulaştırılacağı kaydedildi.

"Gerekli bariyer ve emniyet personeli talepleri yapılmıştır"

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: