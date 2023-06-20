İstanbul Otogarı'nda bayram yoğunluğu 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yoğunluk başladı..

İHA

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak belirlenmesinin ardından tatil beldelerine veya memleketlerine gitmek isteyenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nın yolunu tuttu.

Otogarda yoğunluk başladı..

Otogar girişinde araçlar kuyruk oluştururken, aynı yoğunluk peron önlerinde de görüldü.

Özellikle pandemi dönemiyle birlikte bayram zamanında eski yoğunluğunu yaşayamayan otogar esnafının ise bu bayramda yüzü güldü.

Vatandaşlar bilet bulmakta zorlanırken, seyahat firmaları ise vatandaşları mağdur etmemek için ek otobüs seferleri çıkarmaya başlattı.

"Bu bayram çok iyi oldu"

Otobüslerde şu anda yer olmadığını belirten otobüs şoförü Boray Güneş, "Şu anda araçlarda yer yok. Erken saat arabalarda bile yer yok. 26 ve 27’sine kadar araçlar çok yoğun. Maşallah bu bayram çok iyi oldu. Baya bir yoğunluk var, beklediğimizden fazla oldu” dedi.

Otogarın girişinde sıra beklediklerini söyleyen Mehmet Gelen isimli vatandaş ise, “Mardin’e gideceğiz. Orada akrabalarımız var. Çok yoğunluk var. Otogarın girişinde 15-20 dakika bekledik. İçeri girene kadar baya bir yoğunluk vardı” dedi.

"Yoğunluk Anadolu tarafına doğru"

Otogar esnafı Zafer Bayar ise, otogarın bu bayram diğer bayramlara göre daha yoğun olduğunu belirterek, şunları söyledi: