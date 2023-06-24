İstanbul Otogarı'nda bayram yoğunluğu

DHA

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yoğunluk yaşanmaya devam ediyor.

Tatilini İstanbul dışında geçirmek için otobüs yolculuğunu tercih eden vatandaşlar, Bayrampaşa'daki otogar girişinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Çoğu vatandaş otobüs bileti bulmakta zorluk çektiğini söyleyerek, bilet fiyatlarının yüksek olmasından şikayetini dile getirdi.

Diyarbakır’a ailesinin yanına bayram ziyaretine giden Ahmet Kılıç, şunları söyledi:

Bilet bulmak çok zor. İlk önce uçak bileti aradık, bulamadık. Bir ay öncesinden bilet arayışlarına başladık. Uçak biletleri zaten tükenmişti. Ek sefer konulduktan sona şoför, babamın arkadaşı olduğundan biletimizi ayarlayabildik. Bilet fiyatları da 500 liradan 800 liraya çıkmış.

Samsun’daki ailesinin yanına bayram ziyaretine giden Ergün Ölçek ise, şu ifadeleri kullandı:

Bayramı annemin yanında geçirmeyi düşünüyoruz. Bileti çok zor buldum. Bayram tatili 9 gün olduğundan herkes Karadeniz bölgesine gitmek istiyor. Fakat bilet fiyatlarında anormal bir artış var. Önceden 400 liraya aldığımız biletler şimdi 700 lira, 800 lira olmuş. Denetimin olmamasından kaynaklı herhalde. Denetim olsaydı fiyatlar daha normal olurdu.