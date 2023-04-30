İstanbul Pendik’te laf atma kavgasında tekme ve yumruklar konuştu

İHA

Trafikte yaşanılan kavgalara bir yenisi daha eklendi..

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da meydana gelen olayda, sosyal medyada babasıyla çektiği videolar ile tanınan sosyal medya fenomeni Alişen Olucak, Pendik’te trafikte seyir halindeyken iddiaya göre kendisine laf atan 2 kişiyle tartışmaya başladı.

Tartışma küfürlerin havada uçuşmasıyla kavgaya dönüştü.

Sinirlerine hakim olamayan sosyal medya fenomeni, kendisine laf atan 2 kişiye tekme ve yumruklarla saldırdı. Yaşanan olay nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, tekme yumrukların havada uçuştuğu kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sosyal medya fenomeni Alişen Olucak,olayı şu ifadelerle anlattı:

Babamla içeriklerimiz bu şekilde olabilir ama ben sokakta kavga edecek bir adam değilim. Pendik çarşıda trafikte seyir halinde aracımla müzik dinlerken 2 kişi atarlı bir şekilde 'Kardeş o teybi kapat, ben yanımdaki arkadaşımı duyamıyorum' diye bağırdı.



Ben araçtan indiğimde bana saldırdılar. Biz de Karamürsel sepeti miyiz. Bize vuran adama kucak mı açalım, sarılalım mı? Onlar bana vurunca ben de ikisinin hakkını verdim. İçlerinden bir tanesi bıçak çekti. Ben yetiştiğim mahalleye göre, semte göre gereğini yaptım”