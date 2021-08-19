Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiyenin havadan helikopterle ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Pendik'te Kurna Mahallesi mevkiinde ormanlık alanda saat 17.45 sıralarında yangın çıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanları fark edenler durumu itfaiyeye bildirdi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE İLE KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri yangına karadan müdahale ederken, havadan da helikopter ile yangının olduğu bölgeye su bırakılarak müdahale edildi.

Yapılan müdahale ile yangın ağaçlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

İstanbul Pendik’te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı VİDEO

<br />





