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    İstanbul polisi kapı kapı dolaşıp, hırsız uyarısı yaptı

    Polis ekipleri vatandaşları hırsızlara ve dolandırıcılara karşı uyarırken, bir vatandaşın 'hırsızım' diyen polise kapıyı açtığı anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 06.08.2020 - 12:50
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    İstanbul polisi kapı kapı dolaşıp, hırsız uyarısı yaptı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların evden ve iş yerinden hırsızlık suçları dolayısıyla mağdur olmalarını engellemek amacıyla yeni bir çalışma düzenledi.

    Ekipler, vatandaşların dolandırılmasını engellemek için sokak sokak gezerek apartman zillerine bastı.

    İstanbul polisi kapı kapı dolaşıp, hırsız uyarısı yaptı ViDEO

    'HIRSIZIM' DİYEN POLİSE KAPIYI AÇTILAR

    Dün Küçükçekmece ve Ümraniye ilçelerinde apartman zillerine basarak kimin geldiğini soran vatandaşlara ‘kargo’, ‘su’ ve ‘hırsız’ diye cevap veren polis, ikamet sahiplerinden kapıları açmaları istedi.

    Daha sonra binalara giren emniyet ekipleri, uygulama kapsamında vatandaşlara gerekli bilgilendirmede bulunarak uyarıcı broşürler dağıttıktan sonra evlerden ayrıldı.

    İstanbul polisi kapı kapı dolaşıp, hırsız uyarısı yaptı #1

    İstanbul polisi kapı kapı dolaşıp, hırsız uyarısı yaptı #2

    İstanbul polisi kapı kapı dolaşıp, hırsız uyarısı yaptı #3

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