İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda öpüşen gençlere tepki: Seni mi seyredeceğim

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, otobüs durağında birbirlerini öpen gençlere bir kadın tepki gösterdi.
"Nevrim döndü ya, seni mi seyredeceğim"
"Bir döndüm ki öpüşüyorlar. Nevrim döndü ya, seni mi seyredeceğim" diyen kadın ile gençlerin tartışması cep telefonu kamerasına yansıdı.
"Toplum içinde öpüşemezler"
Genç çiftin başına giden kadın, "Bir
döndüm ki öpüşüyorsun. Öpüşemezler toplum içinde öpüşemezler. Döndüm
ki öpüşüyorlar, niye öpüşüyorsun? Düzgün davranmak zorundasın. El ele
tutuşuyorlar tamam, sarılıyorlar tamam. Bir de öpüşüyorlar, sonrası ne
edepsizlik" dedi.
Genç, kendisine tepkilerini sürdüren kadına, "Sana ne"
derken, olay yerinde bulunan vatandaşlardan biri araya girerek gerginliği yatıştırdı. Sonrasında ise gençler olay yerinden uzaklaştı.