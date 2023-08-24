İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda öpüşen gençlere tepki: Seni mi seyredeceğim İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir kadın, kız arkadaşını öpen gence tepki göstererek, "Bir döndüm ki öpüşüyorlar. Nevrim döndü ya, seni mi seyredeceğim." dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, otobüs durağında birbirlerini öpen gençlere bir kadın tepki gösterdi.

"Nevrim döndü ya, seni mi seyredeceğim"

"Bir döndüm ki öpüşüyorlar. Nevrim döndü ya, seni mi seyredeceğim" diyen kadın ile gençlerin tartışması cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Toplum içinde öpüşemezler"

Genç çiftin başına giden kadın, "Bir döndüm ki öpüşüyorsun. Öpüşemezler toplum içinde öpüşemezler. Döndüm ki öpüşüyorlar, niye öpüşüyorsun? Düzgün davranmak zorundasın. El ele tutuşuyorlar tamam, sarılıyorlar tamam. Bir de öpüşüyorlar, sonrası ne edepsizlik" dedi.



Genç, kendisine tepkilerini sürdüren kadına, "Sana ne" derken, olay yerinde bulunan vatandaşlardan biri araya girerek gerginliği yatıştırdı. Sonrasında ise gençler olay yerinden uzaklaştı.

