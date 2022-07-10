İstanbul Sarıyer'de istinat duvarı çöktü 

Sarıyer'de istinat duvarı park halindeki iki aracın üzerine çöktü. 10 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur, vatandaşları olumsuz etkiledi.

Pek çok ilçede su baskınları ve taşkınlar yaşandı.

İstinat duvarı araçların üzerine çöktü

Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde de yağışın etkisiyle 10 katlı bir sitenin istinat duvarı çöktü.

Saat 16.30 sıralarında yıkılan istinat duvarı, park halindeki iki aracın üzerine devrildi.

DHA'nın haberine göre, olayda yaralanan olmazken, 10 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.





































