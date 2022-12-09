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    İstanbul Şişli'de uyuşturucu serasına baskın

    Şişli'de bekçilerin kokudan şüphelenerek polis desteğiyle bir eve yaptıkları baskında 15 kilogram uyuşturucu ile seraya çevrilen odada 27 adet kök Hint keneviri ele geçirildi.
    • 09.12.2022 - 10:12
    • Güncelleme : 09.12.2022 - 10:40
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    İstanbul Şişli'de uyuşturucu serasına baskın

    Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Feriköy Polis Merkezi Amirliğine bağlı Çarşı ve Mahalle bekçileri, dün saat 01.30 sıralarında İnönü Mahallesi’nde devriye görevini yaptıkları esnada bir sokakta yoğun uyuşturucu kokusu geldiğini fark etti.

    Bekçiler bunun üzerine polis ekipleriyle birlikte çevrede dar alan çalışması başlattı. Çalışmalar sonucunda binayı tespit eden ekipler, içerisindeki daireye baskın düzenledi.

    Kavanozlarda 15 kilogram marihuana bulundu

    Baskında evin içerisindeki kadını etkisiz hale getiren ekipler odalara girdi. Yapılan incelemeler sonucunda toplamda 33 adet kavanozun içerisinde doldurulmuş 15 kilogram marihuana ele geçirildi.

    Evdeki bir başka odaya giren Şişli polisi ve bekçileri, seraya çevrildiğini gördü. Odada yapılan incelemede toplamda 27 adet kök hint keneviri bulundu. Ayrıca hint keneviri üretiminde kullanılan malzemelere de el konuldu.

    Aramaların ardından el konulan 15 kilogram marihuana ve kök Hint kenevirleri, gözaltına alınan S.A. isimli kadın ile birlikte Feriköy Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

    İstanbul Şişli'de uyuşturucu serasına baskın ViDEO

    İstanbul Şişli de uyuşturucu serasına baskın #1

    Eski eşini suçlayan kadın tutuklandı

    İHA'nın haberine göre, emniyette ifadesi alınan S.A., seranın ve kavanozdaki marihuanaların cezaevinde olan eski eşine ait olduğunu iddia etti.

    İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen S.A., çıkarıldığı mahkemece “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İstanbul Şişli de uyuşturucu serasına baskın #2

    İstanbul Şişli de uyuşturucu serasına baskın #3

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    İstanbul Şişli de uyuşturucu serasına baskın #6


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