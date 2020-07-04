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- İstanbul TEM Otoyolu'nda tır devrildi
İstanbul TEM Otoyolu'nda tır devrildi
TEM Otoyolu Hadımköy mevkisinde devrilen toprak yüklü tır, trafikte aksamaya neden oldu.
- AA
- 04.07.2020 - 06:55
İstanbul istikametinde çicek toprağı yüklü 39 EE 835 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen tır, önce bariyerlere çarptı sonra devrilerek yola savruldu.
TRAFİĞE KAPANDI
Kaza nedeniyle Tem Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı.
Olay yerine gelen ekiplerin yolu açma çalışmaları sürüyor.
İstanbul TEM Otoyolu'nda tır devrildi VİDEO