Dolar
6.8597
0.1006%
Euro
7.7279
0.3154%
Altın
1775.06
-0.0157%
Borsa
115748.47
-0.9916%
G. Altın
392.135
0.2046%
Bitcoin
62784.75
0.0912%
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    İstanbul TEM Otoyolu'nda tır devrildi

    TEM Otoyolu Hadımköy mevkisinde devrilen toprak yüklü tır, trafikte aksamaya neden oldu.
    • AA
    • 04.07.2020 - 06:55
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    İstanbul TEM Otoyolu'nda tır devrildi #1

    İstanbul istikametinde çicek toprağı yüklü 39 EE 835 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen tır, önce bariyerlere çarptı sonra devrilerek yola savruldu.

    TRAFİĞE KAPANDI

    Kaza nedeniyle Tem Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

    Olay yerine gelen ekiplerin yolu açma çalışmaları sürüyor.

    İstanbul TEM Otoyolu'nda tır devrildi VİDEO

    İstanbul TEM Otoyolu'nda tır devrildi #2

    İstanbul TEM Otoyolu'nda tır devrildi #3

    İstanbul TEM Otoyolu'nda tır devrildi #4



    Görüş Bildir