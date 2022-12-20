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    İstanbul TEM'de arıza verip sol şeritte duran taksiye arkadan gelen taksi çarptı

    Kağıthane TEM'de radyatör arızası verip sol şeritte durduğu iddia edilen taksiye, arkadan gelen bir başka taksi çarptı. İki aracın kullanılamaz hale geldiği kazada taksi şoförü Erhan D. yaralandı.
    • 20.12.2022 - 23:47
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    İstanbul TEM'de arıza verip sol şeritte duran taksiye arkadan gelen taksi çarptı

    Saat 21.00 sıralarında İstanbul'un Kağıthane ilçesi TEM Otoyolu İstanbul Çevre Yolu Bağlantısı Edirne yönünde meydana gelen olayda 34 TBB 28 plakalı taksi, sol şeritte radyatör arızası verip durdu.

    Araçtan inen taksi şoförü, telefonun ışığıyla arkadan gelen araçları uyarmaya çalıştı.

    Duran taksiye başka taksi çarptı

    Bu sırada gelen Erhan D.'nin kullandığı 34 TJU 95 plakalı taksi, arızalanıp duran taksiye arkadan çarptı.

    Şoför Erhan D. araçta sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Erhan D. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

    İstanbul TEM de arıza verip sol şeritte duran taksiye arkadan gelen taksi çarptı #1

    İki taksi de kullanılmaz hale geldi

    DHA'nın haberine göre, kaza sonrası iki taksi de kullanılmaz hale gelirken, TEM Otoyolu İstanbul Çevre Yolu Bağlantısında trafik durma noktasına geldi. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

    İstanbul TEM de arıza verip sol şeritte duran taksiye arkadan gelen taksi çarptı #2

    İstanbul TEM de arıza verip sol şeritte duran taksiye arkadan gelen taksi çarptı #3

    İstanbul TEM de arıza verip sol şeritte duran taksiye arkadan gelen taksi çarptı #4

    İstanbul TEM de arıza verip sol şeritte duran taksiye arkadan gelen taksi çarptı #5


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