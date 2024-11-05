İstanbul Ümraniye'de bir evin çatı katı yandı

İHA

İstanbul'da korkutan anlar yaşandı..

Ümraniye ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Irmak Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın 5. katında meydana gelen olayda, 5 katlı binanın çatısında pürmüz ile yalıtım tadilatı yapıldığı esnada yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler çatının tamamını kapladı.

Çatı tadilatında kullanılan tüp ise şiddetli şekilde patladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve farklı ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

DAİRE KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri, yangına farklı noktalardan müdahale ederek kontrol altına aldı. Oluşan patlama sebebiyle daire kullanılamaz hale geldi.

Yangında can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi.

"ÇATIDA TADİLAT YAPARKEN YANGIN ÇIKMIŞ"

Yangına tanık olan vatandaş Furkan Demirtaş, "Çatıda usta pürmüz ile çalışma yapıyormuş. Daha sonra pürmüzü bırakmış ondan sonra evde kimse de yokmuş, ev sahibi ve kızları evde yokmuş. Pürmüzü bıraktıktan sonra pürmüz patlama yapıyor. Daha sonra da büyük bir patlama oluyor. Ölü ve yaralı yok.” ifadelerini kullandı.