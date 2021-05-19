İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yine yangın çıktı

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin elektrik trafosunda yangın çıktı.

İstanbul Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri binasının bodrum katındaki elektrik trafosunda yangın çıktı.

DÜN DE AYNI BİNADA YANGIN ÇIKMIŞTI

Yangın saat 05.00 sıralarında Fatih, Çapa'daki İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri binasının bodrum katında bulunan elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Dün öğle saatlerinde de aynı binanın 9. Katında elektrik kablolarında yangın çıkmış ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştü.

