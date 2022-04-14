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    İstanbul Valiliği, şehitliklerde yapılan çalışmaları paylaştı

    Şehitliklerde 2021 içerisinde yapılan bakım ve onarım çalışmalarına 1 milyon 335 bin 480 lira harcanırken Vali Ali Yerlikaya, “Şehitlerimize olan vefa borcumuzu hiçbir şekilde ödeyemeyiz” dedi.
    • 14.04.2022 - 17:42
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 18:01
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    İstanbul Valiliği, şehitliklerde yapılan çalışmaları paylaştı

    İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından, İstanbul'da bulunan Edirnekapı Şehitliği, Yeniköy Şehitliği ve sivil mezarlıklardaki şehit mezarlarında bakım ve onarım çalışmaları ile çevre düzenlemeleri yapıldı.

    2021 yılı boyunca yürütülen çalışmalarda Edirnekapı Şehitliği'nde 815 şehit mezarı bakımı yapılarak, onarıldı.

    180 bayrak direğinin yenilendiği şehitlikte bulunan Çanakkale Malul Gazilere ait 71 mezarın onarımı da tamamlandı.

    Bayraklar ve amblemler de yenilendi

    Çanakkale Şehitliği'ndeki 2 bin 250 mezarlığın mermer kitabesinin, 112 blok mermerin bakım ve onarımı yapıldı.

    Polis Şehitliği'nde 250 Türk bayrağı ve 250 polis amblemi yenilendi.

    Alanın korkulukları boyanırken; elektrik tesisat ve mermer onarımları yapıldı.

    İstanbul Valiliği, şehitliklerde yapılan çalışmaları paylaştı #1

    60 mermer kitabe silindi

    15 Temmuz Şehitliği'nde 14 baş taşı yazısı boyanarak mermerleri tamir edildi.

    Hava Şehitliği'nde bulunan 121 şehit mezarının da bakım ve onarımı yapıldı.

    Polis Şehitliği önü ve Mehmet Akif Ersoy'un mezarının arkasında kalan alanda çevre düzenlemesi yapıldı, 60 mermer kitabe silindi, 3 beton kaide onarıldı.

    İstanbul Valiliği, şehitliklerde yapılan çalışmaları paylaştı #2

    15 şehidin şehit mezarları yapıldı

    Sarıyer Yeniköy Şehitliği'ndeki anıtın bakım onarımı ile 3 şehit mezarının bakım ve onarımı yapıldı.

    Çalışmalar kapsamında; Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilen 6 şehidin ve farklı ilçelerdeki sivil mezarlıklara defnedilen 15 şehidin şehit mezarları yapıldı.

    Öte yandan Adnan Menderes ve Turgut Özal anıt mezarlarının da bakım ve onarımı yapıldı.

    İstanbul Valiliği, şehitliklerde yapılan çalışmaları paylaştı #3

    1 milyon 335 bin 480 lira harcandı

    DHA'da yer alan habere göre; hala yapımı devam eden sivil mezarlıklarda 4 şehit mezarının yapımı ve Edirnekapı'daki şehit mezarlarının çeşitli onarımları devam ediyor.

    2021 Eylül ayında yoğunlaştırılan bu çalışmalara 1 milyon 335 bin 480 lira harcandı.

    İstanbul Valiliği, şehitliklerde yapılan çalışmaları paylaştı #4

    “Vefa borcumuzu hiçbir şekilde ödeyemeyiz”

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şehit mezarlarında yapılan bakım ve onarım çalışmalarıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Şehitlerimize olan vefa borcumuzu hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Şehitlerimize nasıl büyük bir minnet ve şükran duyuyorsak; şehitliklerimize de aynı saygıyı, özeni gösteriyoruz. Bu amaçla 2021 yılı boyunca, İstanbul'umuzdaki şehitliklerimizin kapsamlı bakım ve onarım çalışmalarını yaptık. Bu vesileyle bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Makamları âli olsun.” ifadelerini kullandı.

    İstanbul Valiliği, şehitliklerde yapılan çalışmaları paylaştı #5


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