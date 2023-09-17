İstanbul Valiliği uyardı! Fırtına geliyor

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Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtınalı havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.
İstanbul Valiliği, megakentte yaşayanlara yönelik kritik bir uyarıda bulundu.
Valilik uyardı
Valiliğin "Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" vurgusunun yapıldığı açıklamasında şöyle denildi:
Batı Karadeniz’de rüzgarın bu akşam saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, Salı günü sabah ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Salı sabahı etkisini yitirmesini bekleniyor
Fırtınanın, salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği ifade edildi.
Vatandaşlardan, yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı tedbirli davranmaları gerektiğinin altı çizildi.