İstanbul Valiliği uyardı! Fırtına geliyor İstanbul Valiliğinden yapılan fırtına uyarısında, şiddetli rüzgarın bu akşamdan itibaren başlayıp salı sabahına kadar sürmesinin tahmin edildiği açıklandı.

ensonhaber.com Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtınalı havanın hakim olacağı tahmin ediliyor. İstanbul Valiliği, megakentte yaşayanlara yönelik kritik bir uyarıda bulundu. Valilik uyardı Valiliğin "Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" vurgusunun yapıldığı açıklamasında şöyle denildi: Batı Karadeniz’de rüzgarın bu akşam saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, Salı günü sabah ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.



Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Salı sabahı etkisini yitirmesini bekleniyor Fırtınanın, salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği ifade edildi. Vatandaşlardan, yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı tedbirli davranmaları gerektiğinin altı çizildi.

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