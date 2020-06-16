İstanbul Valiliği, 'yeni normal' denetimi yaptı

İstanbul Valiliği, 'yeni normal' denetimi yaptı

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Kentte denetlenen 3 bin 241 işletmeden, 41'ine cezai işlem uygulandı.

Koronavirüs salgını sonrası dönemde İstanbul'da denetimler kararlılıkla yürütülüyor.

Bu kapsamda İstanbul Valiliği, "yeni normal"e uyulması konusunda kent genelinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından denetimlerle ilgili paylaşımda bulundu. Vali Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

41 İŞ YERİNE CEZA KESİLDİ

"İstanbul'da dün gece 'yeni normal' kapsamında, Turizm İşletme Belgesi olanlar dahil 3 bin 241 işletme denetlendi, 41 iş yerine cezai işlem uygulandı. 102 konaklama tesisinin 4’üne işlem yapıldı. Kurallara uyalım, uymayanları 155 ve 156’ya bildirelim."