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İstanbul Valiliği'nden 15 Temmuz belgeseli

İstanbul Valiliği'nden 15 Temmuz belgeseli

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul Valiliği tarafından 'Türkiye Aşkına-Geride Kalanlar' belgeseli hazırlandı.