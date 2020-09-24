İstanbul Valiliği'nden deprem sonrası ilk açıklama

İstanbul Valiliği, deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini duyurdu.

Marmara Denizinde meydana gelen 4.2 büyüklüğünde depreme ilişkin İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, "AFAD Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 16.38 Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir. İstanbul, Tekirdağ/ Marmaraereğlisi ve hissedilen tüm il ve ilçelerimize geçmiş olsun." denildi.

AYRINTILAR GELECEK..