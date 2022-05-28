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    İstanbul Valiliği'nden yarın için 'toplu ulaşım kullanılması' önerisi

    İstanbul'da yarın Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi temel atma töreni ve birçok ilçede yapılacak etkinlikler nedeniyle vatandaşlara toplu ulaşım araçlarını kullanmaları önerisinde bulundu.
    • 28.05.2022 - 20:39
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    İstanbul Valiliği'nden yarın için 'toplu ulaşım kullanılması' önerisi

    İstanbul'un Fethi'nin 569.yıl dönümü kutlamaları kapsamında Bakırköy'de yarın Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Temel Atma Töreni gerçekleştirilecek.

    İstanbul Valiliği, konuyla ilgili bir açıklamada bulundu.

    Valilikten yapılan açıklamada Bakırköy'de yarın saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Temel Atma Töreni'nin gerçekleştirileceği hatırlatıldı.

    Katılımcı yoğunluğu nedeniyle alternatif güzergahlar oluşturuldu

    Katılımcı yoğunluğu nedeniyle trafik akışının aksamaması için yarın 13.00-20.00 arasında; Havuzlu Kavşak-Florya Kavşağı arası, Yeni Havalimanı Caddesi, Bakırköy-Zeytinburnu Sahil Yolu, Basın Ekspres ve D-100 kara yolundan Atatürk Havalimanı'na gidiş istikametleri yerine alternatif güzergahların kullanılmasının önem taşıdığı belirtildi.

    Valilik, yarın kentin farklı ilçelerinde yapılacak kültür-sanat etkinlikleri dolayısıyla da trafik yoğunluğu yaşanabileceği uyarısında bulundu.

    "Toplu ulaşım araçları kullanın" önerisi

    Çekmeköy, Esenyurt, Küçükçekmece, Maltepe ve Şişli'de konser ve çeşitli etkinlikler düzenleneceği kaydedilen açıklamada, "Konserler ve kültür-sanat etkinliklerine katılımlar nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğunun azaltılması için vatandaşlarımızın alternatif güzergahları ve özellikle toplu ulaşım vasıtalarını kullanmalarında fayda bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

    İstanbul Valiliği nden yarın için toplu ulaşım kullanılması önerisi #1


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