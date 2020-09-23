İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, filyasyon toplantısına katıldı
Toplantıya ilişkin açıklama yapan Vali Yerlikaya, salgınla mücadelede izolasyon, toplu ulaşım ve kademeli mesai vurgusu yaptı.
- DHA
- 23.09.2020 - 14:34
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da yapılan filyasyon toplantısına katıldı.
Toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoglu'nun yanı sıra, mülki idare amirleri ve ilçe belediye başkanları da hazır bulundu.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda, toplantıya ilişkin şu bilgileri paylaştı:
KADEMELİ MESAİ VURGUSU
"Filyasyon toplantımızı; İBB Başkanı Ekrem İmamoglu, Mülki İdare Amirlerimiz ve İlçe Belediye Başkanlarımızla birlikte gerçekleştirdik.
İstanbul'da salgınla mücadelede izolasyon, toplu ulaşım ve kademeli mesai düzenlemesi çok önemli."