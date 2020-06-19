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    İstanbul Valisi Yerlikaya, karne alan öğrencileri kutladı

    Lego filmi paylaşan Vali Ali Yerlikaya, öğrencilere iyi tatiller diledi.
    • AA
    • 19.06.2020 - 13:37
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    İstanbul Valisi Yerlikaya, karne alan öğrencileri kutladı

    2019-2020 eğitim öğretim yılını tamamlayan öğrenciler, karnelerini aldı.

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, elektronik ortamda karne alan öğrencileri kutladı.

    Vali Yerlikaya, Twitter hesabından, "Tatil başlıyor" konulu bir lego filmi paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

    "SPORLA, KİTAPLARLA DOLU BİR YAZ DİLİYORUM"

    "7 yaşındaki Mehmet'in filminde söylediği gibi; 'Bugün çok güzel bir gün.' Karne alan tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Hepinize oyunla, sporla, sanatla, kitaplarla dolu bir yaz diliyorum. İyi tatiller."

    İstanbul Valisi Yerlikaya, karne alan öğrencileri kutladı VİDEO

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