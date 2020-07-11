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- İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Ayasofya paylaşımı
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Ayasofya paylaşımı
Ali Yerlikaya, mesajında 24 Temmuz tarihini işaret etti.
- Haber Merkezi
- 11.07.2020 - 13:28
Ayasofya'nın yeniden cami statüsüne kavuşması büyük sevinçle karşılandı.
Cumhurbakşanı Erdoğan, Ayasofya'yı 24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazı ile birlikte ibadete açmayı planladıklarını söyledi.
"TARİH 24 TEMMUZ, VAKİT CUMA NAMAZI"
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından videolu bir mesaj yayınladı.
Yerlikaya, mesajında, "Tarih: 24 Temmuz Cuma, Vakit: Cuma Namazı, Cami: Ayasofya Camii" notunu düştü.
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Ayasofya paylaşımı VİDEO