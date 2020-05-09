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- İstanbul Valisi Yerlikaya'dan erguvan paylaşımı
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan erguvan paylaşımı
İki dakikalık videoda eşsiz İstanbul manzarasındaki erguvanlar yer aldı.
- AA
- 09.05.2020 - 11:43
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyadan İstanbul'un simgelerinden erguvanla ilgili paylaşımda bulundu.
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından "İstanbul'da Erguvan Mevsimi, gönlümüze hoş geldi" ifadeleriyle paylaştığı videoda, İstanbul'un çeşitli noktalarında çekilmiş erguvan görüntüleri yer aldı.
ERGUVANLI PAYLAŞIM
Videoda ayrıca Attila İlhan'ın "Geceye Karşı Şiir"i müzik eşliğinde seslendirildi.
Yerlikaya'nın paylaştığı iki dakikalık video sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan erguvan paylaşımı ViDEO