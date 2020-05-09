Dolar
7.0838
-0.1268%
Euro
7.6838
-0.0754%
Altın
1702.57
-0.7965%
Borsa
97845.2
-0.5626%
G. Altın
388.026
-1.2269%
Bitcoin
71355.22
2.351%
16ºC
İstanbul
Güneşli 16 C

    İstanbul Valisi Yerlikaya'dan erguvan paylaşımı

    İki dakikalık videoda eşsiz İstanbul manzarasındaki erguvanlar yer aldı.
    • AA
    • 09.05.2020 - 11:43
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    İstanbul Valisi Yerlikaya'dan erguvan paylaşımı

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyadan İstanbul'un simgelerinden erguvanla ilgili paylaşımda bulundu.

    Vali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından "İstanbul'da Erguvan Mevsimi, gönlümüze hoş geldi" ifadeleriyle paylaştığı videoda, İstanbul'un çeşitli noktalarında çekilmiş erguvan görüntüleri yer aldı.

    ERGUVANLI PAYLAŞIM

    Videoda ayrıca Attila İlhan'ın "Geceye Karşı Şiir"i müzik eşliğinde seslendirildi.

    Yerlikaya'nın paylaştığı iki dakikalık video sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan erguvan paylaşımı ViDEO

    Görüş Bildir