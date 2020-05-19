Koronavirüse karşı tedbirlere uyulması gerektiğini vurgulayan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Rabbimizden ülkemizin üstünde dolaşan şu kara bulutları dağıtmasını niyaz ediyorum" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kadir Gecesi dolayısıyla videolu mesaj yayınladı.

Vali Yerlikaya, paylaştığı mesajına, "Kadir Gecesi 'nin kadrini bilenlerden olmak niyazıyla, gönül kubbemiz dualarla dolsun. Hepinize, sağlık, afiyet ve huzur diliyorum. Kadir Gecemiz mübarek olsun." notunu düştü.

Koronavirüs salgınını işaret eden Yerlikaya, kurallara uyulması gerektiğini vurguladı.

Yerlikaya'nın mesajı şu şekilde:

"ÜLKEMİZİN ÜSTÜNDE DOLAŞAN KARA BULUTLAR..."

"Değerli İstanbullular, değerli kardeşlerim... Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ne kavuşmanın sevincini, mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Rabbimizden bu mübarek gecenin affa ve mağfirete vesile olmasını, dünyanın ve ülkemizin üstünde dolaşan şu kara bulutları dağıtmasını niyaz ediyorum.

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Kadir Gecesi mesajı VİDEO









"BAŞLAYAN HER ŞEY BİTER"

Değerli hemşehrilerim... Günler su gibi akıp gidiyor. Mübarek Ramazan dün başladı, bugün Kadir Gecesi. Birkaç gün sonra bayrama kavuşacağız inşallah. Şüphe yok; başlayan her şey biter. Gecenin sabah dönmesi gibi, baharın yaza evrilmesi gibi. Bir gün ömür de bitecek. Hepimiz faniyiz. Hepimiz dünyada misafiriz.

"BU GECE, ÖMRÜMÜZE ÖMÜR KATSIN"

Biz gittikten sonra ardımızdan sadece iyilik gelecek. Bazen bir geceye bir ömür sığar. Leyle-i Kadir, bu müstesna gecelerin başında geliyor. Bu gece, ömrümüze ömür katsın. Ramazan ile zirveye çıkan sabır, şükür ve kardeşliğimizin, bizi birbirimize bağlayan güzel duyguların daim olmasını, hayatımıza hayat katmasını diliyorum.

"SALGIN, ALLAH'IN İZNİYLE TEZ ZAMANDA BİTECEK"

Bu salgın da tez zamanda bitecek Allah'ın izniyle. Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni normal olarak ifade ettikleri süreçte de kurallara tam riayet etmeye devam edeceğiz. Hepinize sağlık, afiyet ve huzur diliyorum. Kadir Gecesi'nin kadrini bilenlerden olmak niyazıyla... Gönül kubbemiz dualarla dolsun. Biz de size dua eder, sizden de dua isteriz. Kadir Gecemiz mübarek olsun. Baki selam ve muhabbetle."