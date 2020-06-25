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    İstanbul ve Bursa'da hasar tespit büyük oranda tamamlandı

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "İstanbul ve Bursa’daki sel felaketinin ardından iki ilimizdeki hasar tespit çalışmalarını büyük oranda tamamladık.
    • AA
    • 25.06.2020 - 16:10
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    İstanbul ve Bursa'da hasar tespit büyük oranda tamamlandı #1

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "İstanbul ve Bursa’daki sel felaketinin ardından iki ilimizdeki hasar tespit çalışmalarını büyük oranda tamamladık.

    Selden zarar gören şehirlerimizin eksikliklerini giderecek, vatandaşlarımızın zararlarını telafi ederek yaralarını saracağız."

     

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