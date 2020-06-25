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İstanbul ve Bursa'da hasar tespit büyük oranda tamamlandı

İstanbul ve Bursa'da hasar tespit büyük oranda tamamlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "İstanbul ve Bursa’daki sel felaketinin ardından iki ilimizdeki hasar tespit çalışmalarını büyük oranda tamamladık.