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- İstanbul ve Bursa'da hasar tespit büyük oranda tamamlandı
İstanbul ve Bursa'da hasar tespit büyük oranda tamamlandı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "İstanbul ve Bursa’daki sel felaketinin ardından iki ilimizdeki hasar tespit çalışmalarını büyük oranda tamamladık.
- AA
- 25.06.2020 - 16:10
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "İstanbul ve Bursa’daki sel felaketinin ardından iki ilimizdeki hasar tespit çalışmalarını büyük oranda tamamladık.
Selden zarar gören şehirlerimizin eksikliklerini giderecek, vatandaşlarımızın zararlarını telafi ederek yaralarını saracağız."