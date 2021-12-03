İstanbul ve Bursa'daki fuhuş operasyonunda 10 kişi tutuklandı
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının emriyle Bursa ve İstanbul illerinde harekete geçen ekiplerin düzenlediği operasyon sonucunda 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- İHA
- 03.12.2021 - 03:04
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen güvenlik güçleri, fuhuşçulara yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleşti.
15 ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ
Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Bursa ve İstanbul illerinde 3 aydır sürdürdüğü teknik takip neticesinde 15 adrese eş zamanlı olarak düzenlendi.
11 KADIN SINIR DIŞI EDİLDİ
Şafak operasyonunda gözaltına alınan ve fuhşa sürüklenen yabancı uyruklu 11 kadın ise ifadelerinin alınmasının ardından sınır dışı edildi.
10 KİŞİ DE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
10 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
10 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul ve Bursa'daki fuhuş operasyonunda 10 kişi tutuklandı VİDEO