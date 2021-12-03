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    İstanbul ve Bursa'daki fuhuş operasyonunda 10 kişi tutuklandı

    Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının emriyle Bursa ve İstanbul illerinde harekete geçen ekiplerin düzenlediği operasyon sonucunda 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 03.12.2021 - 03:04
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    İstanbul ve Bursa'daki fuhuş operasyonunda 10 kişi tutuklandı

    Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen güvenlik güçleri, fuhuşçulara yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleşti.

    15 ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

    Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Bursa ve İstanbul illerinde 3 aydır sürdürdüğü teknik takip neticesinde 15 adrese eş zamanlı olarak düzenlendi.

    11 KADIN SINIR DIŞI EDİLDİ

    Şafak operasyonunda gözaltına alınan ve fuhşa sürüklenen yabancı uyruklu 11 kadın ise ifadelerinin alınmasının ardından sınır dışı edildi.

    10 KİŞİ DE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    10 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    10 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İstanbul ve Bursa'daki fuhuş operasyonunda 10 kişi tutuklandı VİDEO

    İstanbul ve Bursa daki fuhuş operasyonunda 10 kişi tutuklandı #1

    İstanbul ve Bursa daki fuhuş operasyonunda 10 kişi tutuklandı #2

    İstanbul ve Bursa daki fuhuş operasyonunda 10 kişi tutuklandı #3

    İstanbul ve Bursa daki fuhuş operasyonunda 10 kişi tutuklandı #4

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