İstanbul ve Diyarbakır’da, eş zamanlı PKK operasyonu gerçekleştirildi

İstanbul ve Diyarbakır’da, eş zamanlı PKK operasyonu gerçekleştirildi

PKK'ya yönelik olarak, ekipler tarafından 28 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle temas halinde bulunan 26 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

EŞ ZAMANLI BASKIN

İstanbul ve Diyarbakır’da 28 farklı adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.





EVLER ARANDI

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, Arnavutköy’de bulunan çok sayıda adrese özel harekat timlerinin desteğiyle baskın yaptı.

İstanbul ve Diyarbakır’da, eş zamanlı PKK operasyonu gerçekleştirildi VİDEO

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

Girilen adreslerde yapılan aramalar sonucunda gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.