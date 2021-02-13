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    İstanbul ve Diyarbakır’da, eş zamanlı PKK operasyonu gerçekleştirildi

    PKK'ya yönelik olarak, ekipler tarafından 28 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
    • İHA
    • 13.02.2021 - 09:39
    • Güncelleme : 13.02.2021 - 09:46
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    İstanbul ve Diyarbakır’da, eş zamanlı PKK operasyonu gerçekleştirildi

    İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle temas halinde bulunan 26 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    EŞ ZAMANLI BASKIN

    İstanbul ve Diyarbakır’da 28 farklı adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.

    İstanbul ve Diyarbakır’da, eş zamanlı PKK operasyonu gerçekleştirildi #1

    EVLER ARANDI

    Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, Arnavutköy’de bulunan çok sayıda adrese özel harekat timlerinin desteğiyle baskın yaptı.

    İstanbul ve Diyarbakır’da, eş zamanlı PKK operasyonu gerçekleştirildi VİDEO

    İstanbul ve Diyarbakır’da, eş zamanlı PKK operasyonu gerçekleştirildi #2

    EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

    Girilen adreslerde yapılan aramalar sonucunda gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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