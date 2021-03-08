İstanbul Zeynep Kamil Hastanesi'nde yangın

Üsküdar'da Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bodrum katında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bodrum katında saat 06.00 sıralarında edinilen bilgiye göre elektrik kablolarından yangın çıktı.

İhbar üzerine Üsküdar ve Zeynep Kamil istasyonlarından çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ

Hastalar, yakınları ve hastane çalışanları tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Hastane anons sistemi üzerinden ‘’Bina yangın sisteminden alınan alarm sebebiyle, bulunduğunuz bölgeyi yangın merdivenlerini kullanarak güvenli bir şekilde terk ediniz.’’ uyarılarında bulunuldu.

Bir hastane çalışanı "Yangının nasıl çıktığıyla alakalı bizimde bir bilgimiz yok. Biz de yeni geldik’’ dedi.

Tahliye edilen bir hasta da "Nasıl olduğunu bilmiyorum. 'Yangın var' dediler biz dışarıya attık kendimizi. Çok korktuk" şeklinde konuştu.

DUMAN TAHLİYESİ SÜRÜYOR

Havanın soğuk olması sebebiyle tahliye edilen hastane personeli ve hastalara battaniye dağıtıldı.

İtfaiye ekiplerinin hastanede duman tahliyesi çalışmaları sürüyor.