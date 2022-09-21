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    İstanbul'a 7 yeni deniz hattı teklifi UKOME’de kabul edildi

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, İstanbul'da 7 yeni deniz hattının oluşturulmasına oy birliği ile karar verildi.
    • 21.09.2022 - 17:15
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 17:31
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    İstanbul'a 7 yeni deniz hattı teklifi UKOME’de kabul edildi

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) eylül ayı toplantısı, Yenikapı'da bulunan Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.

    Toplantıda, deniz yolu yolcu taşımacılık hat teklifleri, İstanbul Ulaşım A.Ş Sabiha Gökçen Havalimanı hatlarının ücret tarifeleri belirlenmesi teklifi, turistik İstanbulkart abonman limitlerinin belirlenmesi teklifleri de görüşüldü.

    7 yeni deniz hattı teklifi kabul edildi

    Deniz yolu yolcu taşımacılık hat tekliflerine ilişkin gündem maddesinde ise, yeni 7 hat teklif edildi. Önerge, oy birliği ile kabul edildi.

    Önerilen deniz hatları ise şöyle:

    Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Sütlüce-Eyüp, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy, Avcılar-Bostancı, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada, Çengelköy-Kabataş, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp, Bostancı-Caddebostan-Moda-Kadıköy-Kabataş .

    Toplantıda, İstanbul Ulaşım A.Ş Sabiha Gökçen Havalimanı hatlarının ücret tarifeleri belirlenmesi teklifi de oy çokluğuyla reddedildi.

    Teklif edilen fiyat tarifesi ise şöyle: Sabiha Gökçen Havalimanı – Atatürk Havalimanı (Ekspress) - 68,00 TLSabiha Gökçen Havalimanı – Atatürk Havalimanı (E5) - 68,00 TL Sabiha Gökçen Havalimanı – Kadıköy (E-5) - 39,00 TL Taksim – Sabiha Gökçen Havalimanı (E5) - 53,00 TL Sabiha Gökçen Havalimanı – Atatürk Havalimanı (TEM) - 73,00 TL Sabiha Gökçen Havalimanı – Kavacık (TEM) - 39,00 TL.

    İETT’nin İstanbul Havalimanı lüks transit otobüs tarifesi teklifi de görüşüldü.

    İstanbul a 7 yeni deniz hattı teklifi UKOME’de kabul edildi #1

    Otobüs ücretlerinin 57 lira olması teklifi reddedildi

    DHA'nın haberine göre, otobüs ücretlerinin 57 lira olmasına ilişkin teklif reddedildi. Toplantıda, turistik İstanbulkart abonman limitlerinin belirlenmesi teklifi de görüşüldü. Önerge, oy birliğiyle kabul edildi.

    İstanbul a 7 yeni deniz hattı teklifi UKOME’de kabul edildi #2

    İstanbul a 7 yeni deniz hattı teklifi UKOME’de kabul edildi #3



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