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    İstanbul'a dönen tatilciler trafik yoğunluğuna neden oldu

    Tekirdağ-istanbul yolunda tatilcilerin dönüş yoluna geçmesi sebebiyle, trafikte yoğunluk meydana geldi.
    • İHA
    • 19.07.2020 - 22:42
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    İstanbul'a dönen tatilciler trafik yoğunluğuna neden oldu

    Havaların iyice ısınmasıyla birlikte başta İstanbul olmak üzere çevre illerden tatilci vatandaşlar, hafta sonu Trakya bölgesine akın ediyor.

    Tekirdağ ve güzergahındaki illere gelen vatandaşlar hafta sonu tatilini buradaki tatil beldelerinde geçirdikten sonra Pazar günü akşam saatlerinde dönüş yoluna geçiyor.

    İstanbul'a dönen tatilciler trafik yoğunluğuna neden oldu #1

    ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

    Hafta sonu tatilcilerinin dönüş yoluna geçmesiyle birlikte Keşan, Malkara ve Çorlu’dan İstanbul yönündeki karayolunda trafik yoğunluğu yaşandı.

    Tekirdağ’dan İstanbul yönüne trafikte yer yer araç kuyrukları oluşurken İstanbul’dan Tekirdağ yönüne gelen karayolu ise bomboş kaldı.

    İstanbul yolunda trafik yoğunluğu sürüyor.

    İstanbul'a dönen tatilciler trafik yoğunluğuna neden oldu #2

    İstanbul'a dönen tatilciler trafik yoğunluğuna neden oldu #3

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