İstanbul Havalimanı'nda Kuveyt'ten gelen Mısırlı yolcu, vücuduna sardığı 100 adet cep telefonuyla yakalandı.

İstanbul Havalimanı'na Kuveyt'ten gelen Mısırlı yolcu A.E.M.S., polis ekiplerinin şüphesini çekti.

İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü Risk Analiz Timleri, şahsı durdurarak kimlik kontrolü yaptı.

Şahsın üzerindeki kabarıklığı fark eden polisler, üzerindekileri çıkarmasını istedi.

ÜST ARAMASINDA BULUNDU

Şahsın yapılan üst aramasında, vücuduna giydiği korseye 70 adet, bacaklarına sarılı halde 30 adet olmak üzere toplam 100 adet cep telefonu ele geçirildi.

İstanbul'a gelen Mısırlı yolcunun üzerinden 100 telefon çıktı ViDEO

PİYASA DEĞERİ 600 BİN LİRA

Piyasa değeri 600 bin lirayı bulan 100 adet cep telefonuna el konuldu. Emniyete götürülen yolcu sorguya alındı.