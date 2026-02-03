İstanbul'a haber geldi: Hafta sonunu etkileyecek...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kar beklenen Megakent'te harita değişti.

Sabah saatlerinde düşük seyreden sıcaklıklar gün içinde artış göstermesi tahmin ediliyor.

AKOM ve Meteoroloji’nin haftalık raporuna göre hava sıcaklıkları 10 derece birden yükselecek.

İSTANBUL ISINIYOR

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, X hesabından müjdeyi verdi.

Şen, "Hafta genelinde sakin bir hava bekleniyor. Yarından itibaren yükselecek olan sıcaklıkların hafta sonuna kadar İstanbul ve Ankara’da 17°C’ye, İzmir’de ise 22°C’ye ulaşacağı tahmin ediliyor." dedi.