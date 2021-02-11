Günler öncesinden duyurusu yapılan kar yağışına sayılı günler kaldı. Pazar günü kar yağışı beklenen İstanbul için bugün hava sıcaklıklarının 20 derece düşeceği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde İstanbul için etkili kar yağışı ve soğuk hava uyarılarında bulunmuştu.

Son yılların en soğuk günleri olacağı belirtilen uyarıların ardından yayınlanan hava tahmin raporları, 10 gündür etkisini sürdüren bahar havalarının İstanbul'u terk edeceğini gösteriyor.

Sıcak havaların yerini şiddetli soğuklara bırakmasıyla bu gece saatlerinden itibaren İstanbul'da hava sıcaklığı 20 derece birden düşecek.

KAR, CUMARTESİ GECESİ GELİYOR

Soğuk hava ile birlikte cumartesi günü gece saatlerinde kar yağışının, İstanbul’un batı ilçelerinden giriş yapması bekleniyor.

İstanbul'a kar geliyor: Havalar 20 derece birden düşecek VİDEO











SON YILLARIN EN AĞIR KIŞ ŞARTLARI

Kar yağışının İstanbul’da pazar, pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günlerine kadar etkili olması bekleniyor. Uzmanların tahminlerine göre etkili olacak olan kar yağışı son yılların en ağır kış şartları arasında yer alacak. Öte yandan kar yağışının, İstanbul’da son yılın en düşük seviyesini gören barajların doluluk oranlarını da hızla yükseltmesi bekleniyor.

HAVA TAHMİNLERİ GÜN GÜN AÇIKLANDI

Beklenen soğuk hava ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklama ise şu şekilde:

“Havanın; perşembe günü parçalı çok bulutlu, cuma günü ilk saatlerden itibaren aralıklı yağmurlu, cumartesi ise çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Pazar günü sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde başlayacak olan yağışların, kıyı kesimlerde de zaman zaman kar şeklinde olması bekleniyor. Maksimum sıcaklığın, perşembe günü 19 derece iken pazartesi 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.”

5 GÜNLÜK HAVA RAPORU

İstanbul’da önümüzdeki 7 gün boyunca beklenen hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle açıklandı.

Bugün parçalı bulutlu 12-19 derece







Cuma günü parçalı bulutlu 2-12 derece





Cumartesi bulutlu 1-3 derece





Pazar kar yağışlı -1-3 derece





Pazartesi kar yağışlı en düşük -2 en yüksek 2 derece