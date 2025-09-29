İstanbul’a Sağanak Alarmı! Valilik İlçe İlçe Duyurdu

İstanbul yeni bir yağışlı havanın etkisi altına giriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sabahın erken saatlerinden öğleye kadar kent genelinde kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu.

İstanbul Valiliği de vatandaşlara tedbir çağrısında bulundu. Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çeken valilik, vatandaşlardan mümkün olduğunca riskli bölgelerden uzak durmalarını istedi.

BU İLÇELERE DİKKAT!

İstanbul’un kuzey ilçeleri için kritik uyarı geldi. Meteoroloji’nin tahminlerine göre Arnavutköy, Eyüpsultan, Çatalca ve Sarıyer’de yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Valilik, yağışların yol açabileceği sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar konusunda vatandaşları uyardı.