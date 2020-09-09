İstanbul'a sokağa çıkma yasağı mı gelecek? İstanbul Valiliği'nin yeni koronavirüs tedbirleri neler?

İstanbul Valiliği, artan koronavirüs vakalarına karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı. İstanbul Valiliği sokağa çıkma yasağı için bilgilendirme yaptı mı? İstanbul Valiliği'nin tedbir kararları neler?

Ülke genelinde artan koronavirüs vakalarına karşı önlem alma amacı ile İstanbul İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi yeni tedbirlere yönelik çalışma yürttü.

Peki, İstanbul İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi'nin çalışmaları doğrultusunda İstanbul Valiliği'nin aldığı kararlar neler? İstanbul Valiliği, sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili herhangi bir açıklama yaptı mı? İşte sokağa çıkma yasağı ve İstanbul Valiliği kararları ile ilgili detaylı bilgiler...

İSTANBUL VALİLİĞİ'NİN YENİ DENETİM KARARLARI NELER?

İstanbul Valiliği, artan vaka sayıları ve ayakta yolcu alımıyla ilgili genelgenin ardından ulaşımla ilgili yeni kararlar verdi.

İstanbul Valiliği'nin kararına göre raylı sistem araçlarında oturan koltukların tamamı ve ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50’sine kadar yolcu alınabilecek.

METROBÜSTE ÇAPRAZ OTURMA DÜZENİ

Metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında oturan yolcu sayısı kadar (karşılıklı dörtlü koltuklarda iki koltuğu kullanılmadan ve karşılıklı yüz yüze gelmeden çapraz oturma düzeniyle) ve ayakta yolcu kapasitesinin 1/3’üne kadar yolcu alınabilecek.

AYAKTA YOLCU İÇİN ZEMİN İŞARETLENECEK

Ayakta yolcuların yakın temasını engellemek için araç zemininde etiket uygulaması yapılacak.

ISRARLI BİNİŞTE ŞOFÖR KOLLUK KUVVETLERİNDEN YARDIM İSTEYECEK

Araç kapasitesinin dolması halinde sürücü tarafından yolcu alınmayacak. Israrla biniş olması halinde ise araç hareket ettirilmeden sürücü kolluk kuvvetlerine durumu bildirecek.

UYARI TABELALARI KONULACAK

Raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.), metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüslerde ayakta alınabilecek yolcu sayısını belirtir levha/tabela herkesin görebileceği şekilde asılacak ve ayaktaki yolcuların durabileceği yerler fiziki olarak işaretlenecek.

İSTANBUL'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

İstanbul Valiliği'nden henüz sokağa çıkma yasağı ile ilgili herhangi bir bilgilendirme yapılmadı. Şimdilik sokağa çıkma kısıtlaması söz konusu değil.