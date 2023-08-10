İstanbul’a su sağlayan Sazlıbosna Barajı, kurumaya yüz tuttu Megakentin su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranları, artan sıcaklık ve yaşanan kuraklıkla ciddi oranda azaldı. İSKİ’nin verilerine göre barajlarda son 9 yılın en düşük seviyeleri görülüyor. Sazlıbosna Barajı’nda da doluluk oranı yüzde 18,66’ya geriledi. Barajın bazı noktalarının tamamen kuruduğu gözlendi.

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İHA

Dayanılmaz sıcaklıkların yaşandığı İstanbul’a birçok barajdan su sağlanıyor.

Ancak o barajlar, şimdilerde kuraklıkla mücadele ediyor.

Özellikle temmuz ayında hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle barajların doluluk oranında ciddi azalmalar gerçekleşti.

Sazlıbosna kuruyor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin internet sitesindeki verilerine göre barajlar son 9 yılın en düşük seviyelerini gördü.

İstanbul genelinde barajların doluluk oranları yüzde 34,81’e geriledi.

Bu oran Sazlıbosna Barajı’nda yüzde 18,66 oldu.

"2 ay önce böyle değildi"

Havadan görüntülenen Sazlıbosna Barajı’nda daha önce su bulunan noktalarda bazı vatandaşların piknik yaptığı gözlendi.

Sazlıbosna Barajı’nda zaman zaman balık tutan Murat Can, “Ben balık tutmaya geliyorum. En son 2 ay önce gelmiştim ve bu şekilde değildi. İnsanlarımızın biraz daha duyarlı olması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

"Suda tasarrufa gitmek lazım"

Şehir dışından gelen ve Sazlıbosna’daki kuraklığı gören Mustafa Şahin Kırık ise “Bizi çok şaşırttı. Balık tutmaya geldik, balık yok. Bana daha büyük olduğu, bu yerlerin su ile dolu olduğunu söylediler aslında. Biraz daha suda tasarrufa gitmek lazım, burayı görmüş olsalar daha dikkat edeceklerini düşünüyorum.” şeklinde konuştu.