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    İstanbul'a tekrar kar gelebilir

    İstanbul'da önümüzdeki günlerde sıcaklıkların mevsim normallerinde devam etmesi bekleniyor. Son hava tahminlerine göre ise, cuma gününden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2022 - 22:23
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    İstanbul'a tekrar kar gelebilir

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, batısının zamanla az bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz, ve Doğu Anadolu Bölgeleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı, İstanbul ve Tekirdağ çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

    İstanbul'da kar yağışı etkisini kaybetti. Salı ve çarşamba günü de sıcaklıkların 8 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.

    YENİ SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR

    Perşembe günü yer yer sağanak geçişlerinin etkili olması beklenen İstanbul'da sıcaklıklar hissedilir derece düşecek. Perşembe akşam saatlerinden itibaren kent genelinde soğuk hava dalgasının etkili olması bekleniyor.

    İstanbul a tekrar kar gelebilir #1

    Kuzey kesimlerden gelmesi beklenen yağışların karla karışık yağmur ve zaman zaman kar yağışı şeklinde olması tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 5 ila -1 arasında olması bekleniyor.

    Mega kentte kar yağışının pazar gününe kadar yer yer etkili olacağı tahmin ediliyor.


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