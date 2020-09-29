İstanbul'a yağış uyarısı yapan Bünyamin Sürmeli kimdir? Bünyamin Sürmeli'nin hayatı

İstanbul'u esir alan dolu yağışlarına ilişkin değerlendirme yapan Bünyamin Sürmeli kimdir, kaç yaşında? Bünyamin Sürmeli'nin mesleği nedir? İşte, Bünyamin Sürmeli'nin hava durumu tahmini...

Ani dolu yağışı ile bir anda hayatın durma noktasına geldiği İstanbul'da ilerleyen günlerde havanın nasıl olacağı merak ediliyor.

İstanbul'da ilerleyen günlerde 'hava nasıl olacak' sorusunun cevabını merak edenler için Bünyamin Sürmeli, önümüzdeki günlerde İstanbul'u nasıl bir hava beklediğini anlattı.

BÜNYAMİN SÜRMELİ'NİN İSTANBUL'DA HAVA DURUMU YORUMU

Katıldığı TV programında konuşan Bünyamin Sürmeli, ilerleyen günlerde İstanbul'u yağışlı bir hava beklediğini ancak dolu için korkulmaması gerektiğini söyledi.

BÜNYAMİN SÜRMELİ KİMDİR?

Dolu yağışının daha çok Çanakkale'de etkili olacağını aktaran Bünyamin Sürmeli, 1975 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Gaziantepli olan Bünyamin Sürmeli, 2000 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun olmuştur.

HAVAYI KOKLAYAN ADAM: BÜNYAMİN SÜRMELİ

Meteoroloji Mühendisliği bölümünden mezun olan Bünyamin Sürmeli'nin "Havayı Koklayan Adam" lakabı nereden geliyor? merak ediliyor. İşte Bünyamin Sürmeli'ye "Havayı Koklayan Adam" lakabının verilmesinin sebebi...

NASIL HAVAYI KOKLAYAN ADAM OLDU?

Henüz öğrenci olduğu sıralarda 1997 yılında, amatör hava tahmini ile ilgilenen Bünyamin sürmeli, katıldığı bir radyo programında "Havada kar kokusu var" deyince, Geveze adlı programın sunucusu Joz Zalma Bünyamin Sürmeli'ye "Havayı koklayan adam" dedi.

BÜNYAMİN SÜRMELİ'NİN CNN TÜRK'TE İŞE GİRMESİ

Radyo programıyla ünlenen Havayı Koklayan Adam Bünyamin Sürmeli, mezun olmadan iş teklifi aldığı CNN Türk'e davet edilerek kariyer hayatına da başlamış oldu.