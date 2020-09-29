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    • İstanbul'a yağış uyarısı yapan Bünyamin Sürmeli kimdir? Bünyamin Sürmeli'nin hayatı

    İstanbul'a yağış uyarısı yapan Bünyamin Sürmeli kimdir? Bünyamin Sürmeli'nin hayatı

    İstanbul'u esir alan dolu yağışlarına ilişkin değerlendirme yapan Bünyamin Sürmeli kimdir, kaç yaşında? Bünyamin Sürmeli'nin mesleği nedir? İşte, Bünyamin Sürmeli'nin hava durumu tahmini...
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2020 - 15:17
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    İstanbul'a yağış uyarısı yapan Bünyamin Sürmeli kimdir? Bünyamin Sürmeli'nin hayatı

    Ani dolu yağışı ile bir anda hayatın durma noktasına geldiği İstanbul'da ilerleyen günlerde havanın nasıl olacağı merak ediliyor.

    İstanbul'da ilerleyen günlerde 'hava nasıl olacak' sorusunun cevabını merak edenler için Bünyamin Sürmeli, önümüzdeki günlerde İstanbul'u nasıl bir hava beklediğini anlattı.

    BÜNYAMİN SÜRMELİ'NİN İSTANBUL'DA HAVA DURUMU YORUMU

    Katıldığı TV programında konuşan Bünyamin Sürmeli, ilerleyen günlerde İstanbul'u yağışlı bir hava beklediğini ancak dolu için korkulmaması gerektiğini söyledi.

    İstanbul a yağış uyarısı yapan Bünyamin Sürmeli kimdir? Bünyamin Sürmeli nin hayatı #1

    BÜNYAMİN SÜRMELİ KİMDİR?

    Dolu yağışının daha çok Çanakkale'de etkili olacağını aktaran Bünyamin Sürmeli, 1975 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

    Gaziantepli olan Bünyamin Sürmeli, 2000 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun olmuştur.

    İstanbul a yağış uyarısı yapan Bünyamin Sürmeli kimdir? Bünyamin Sürmeli nin hayatı #2

    HAVAYI KOKLAYAN ADAM: BÜNYAMİN SÜRMELİ

    Meteoroloji Mühendisliği bölümünden mezun olan Bünyamin Sürmeli'nin "Havayı Koklayan Adam" lakabı nereden geliyor? merak ediliyor. İşte Bünyamin Sürmeli'ye "Havayı Koklayan Adam" lakabının verilmesinin sebebi...

    İstanbul a yağış uyarısı yapan Bünyamin Sürmeli kimdir? Bünyamin Sürmeli nin hayatı #3

    NASIL HAVAYI KOKLAYAN ADAM OLDU?

    Henüz öğrenci olduğu sıralarda 1997 yılında, amatör hava tahmini ile ilgilenen Bünyamin sürmeli, katıldığı bir radyo programında "Havada kar kokusu var" deyince, Geveze adlı programın sunucusu Joz Zalma Bünyamin Sürmeli'ye "Havayı koklayan adam" dedi.

    BÜNYAMİN SÜRMELİ'NİN CNN TÜRK'TE İŞE GİRMESİ

    Radyo programıyla ünlenen Havayı Koklayan Adam Bünyamin Sürmeli, mezun olmadan iş teklifi aldığı CNN Türk'e davet edilerek kariyer hayatına da başlamış oldu.

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