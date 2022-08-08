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    İstanbul'a yeni halk plajı açıldı: Haftanın 3 günü kadınlara özel

    "41 Ayda 41 Eser" sloganıyla bölgede yapılan açılışın ardından Çiftalan Plajı, halka açıldı. Plajın haftada 3 gün kadınlara özel olması da vatandaşları sevindirdi.
    • 08.08.2022 - 16:48
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 17:36
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    İstanbul'a yeni halk plajı açıldı: Haftanın 3 günü kadınlara özel

    İstanbul'un yeni halk plajı vatandaşları sevindirdi...

    Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Eüpsultan'da açılış yapıldı.

    "41 Ayda 41 Eser" sloganıyla yapılan açılış kapsamında bölgeye "Çiftalan Plajı" da kazandırıldı.

    Açılan halk plajından aynı anda 500 kişinin faydalanabildiği belirtildi.

    Şezlong ve şemsiyeler ücretsiz

    Şehrin stresinden ve yoğunluğundan uzakta yer alan plaj, vatandaşlara İstanbul’un merkezinde keyifli bir hafta sonu geçirme imkanı sunuyor.

    Öte yandan Çiftalan Plajı’nda, ziyaretçiler ücretsiz bir şekilde şezlong ve şemsiyelerden faydalanabiliyor.

    İstanbul a yeni halk plajı açıldı: Haftanın 3 günü kadınlara özel #1

    Cankurtaranlar da görev alacak

    Sadece otopark ücretinin alındığı plajda; soyunma kabinleri, duş alanları, tuvaletler, kafeterya, revir alanı yer alıyor.

    Cankurtaran kulesi ve cankurtaran ekibi de plajda görev alıyor.

    İstanbul a yeni halk plajı açıldı: Haftanın 3 günü kadınlara özel #2

    Haftanın 3 günü sadece kadınlara özel olacak

    İHA'nın aktarımına göre; pazartesi günleri bakım ve genel temizlik çalışmaları gererekçesiyle kapalı olan halk plajdan; salı, cumartesi, pazar günü aileler, çarşamba, perşembe, cuma günleri ise sadece kadınlar yararlanacak.

    İstanbul a yeni halk plajı açıldı: Haftanın 3 günü kadınlara özel #3

    İstanbul a yeni halk plajı açıldı: Haftanın 3 günü kadınlara özel #4

    İstanbul a yeni halk plajı açıldı: Haftanın 3 günü kadınlara özel #5


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