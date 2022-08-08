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İstanbul'a yeni halk plajı açıldı: Haftanın 3 günü kadınlara özel

İstanbul'a yeni halk plajı açıldı: Haftanın 3 günü kadınlara özel

"41 Ayda 41 Eser" sloganıyla bölgede yapılan açılışın ardından Çiftalan Plajı, halka açıldı. Plajın haftada 3 gün kadınlara özel olması da vatandaşları sevindirdi.