İstanbul'a yeni halk plajı açıldı: Haftanın 3 günü kadınlara özel
- 08.08.2022 - 16:48
- Güncelleme : 08.08.2022 - 17:36
İstanbul'un yeni halk plajı vatandaşları sevindirdi...
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Eüpsultan'da açılış yapıldı.
"41 Ayda 41 Eser" sloganıyla yapılan açılış kapsamında bölgeye "Çiftalan Plajı" da kazandırıldı.
Açılan halk plajından aynı anda 500 kişinin faydalanabildiği belirtildi.
Şezlong ve şemsiyeler ücretsiz
Şehrin stresinden ve yoğunluğundan uzakta yer alan plaj, vatandaşlara İstanbul’un merkezinde keyifli bir hafta sonu geçirme imkanı sunuyor.
Öte yandan Çiftalan Plajı’nda, ziyaretçiler ücretsiz bir şekilde şezlong ve şemsiyelerden faydalanabiliyor.
Cankurtaranlar da görev alacak
Sadece otopark ücretinin alındığı plajda; soyunma kabinleri, duş alanları, tuvaletler, kafeterya, revir alanı yer alıyor.
Cankurtaran kulesi ve cankurtaran ekibi de plajda görev alıyor.
Haftanın 3 günü sadece kadınlara özel olacak
İHA'nın aktarımına göre; pazartesi günleri bakım ve genel temizlik çalışmaları gererekçesiyle kapalı olan halk plajdan; salı, cumartesi, pazar günü aileler, çarşamba, perşembe, cuma günleri ise sadece kadınlar yararlanacak.