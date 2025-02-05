İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor: Uçuşlar iptal edildi

Haber Merkezi

İstanbullular, bugünden itibaren etkisini gösterecek kar yağışına hazırlıklı olun..

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yayımladığı son hava durumu raporunda Sibirya kaynaklı soğuk hava dalgasının Türkiye'ye giriş yaptığını duyurdu.

AKOM'DAN UYARI

Soğuk hava dalgasının etkisiyle sıcaklıkların hızla düşmesi ve İstanbul genelinde kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Yetkililer, vatandaşları olası olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Sıcaklığın megakentte gece saatlerinde 4 dereceye kadar gerileyeceğine dikkat çeken AKOM, cuma sabah saatlerine kadar il genelinde karla karışık yağmur ve yer yer kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağını bildirdi.

19 İLE SARI KODLU UYARI

Ayrıca meteoroloji tarafından 19 ile sarı kodlu uyarı verildi. Uyarı verilen iller arasında; Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Kayseri, Malatya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sakarya, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Bartın, Düzce yer aldı.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

İSTANBUL 2°C, 5°C

İstanbul'da 5 Şubat Çarşamba günü çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, kuzey kesimleri ve kentin yüksekleri ise hafif kar yağışlı.

THY SEFERLERİNE KAR ENGELİ

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 5 ve 6 Şubat tarihli birçok seferin iptal edildiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün resmi X hesabından yaptığı duyuruda, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 5 ve 6 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadelerini kullandı.

SABİHA GÖKÇEN'DEN UÇUŞLARA KISITLAMA

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşullarına karşı hava trafiğinde de önlemler alınıyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 6 Şubat tarihi için yapılmış olan yüzde 10 uçuş iptaline ilave olarak kalan uçuşların yüzde 20’si ve 7 Şubat tarihindeki uçuşların yüzde 10’u iptal edileceği açıklandı.

AJET SEFERLERİ DE İPTAL EDİLMİŞTİ

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle AJet, 3 gün boyunca bazı seferlerinin iptal edildiğini duyurmuştu.