İstanbul'da 1 yıl önce boşandığı eşini silahla vurdu

Üsküdar ilçesinde bir şahıs, bir yıl önce boşandığı eşine 3 el ateş açtı. Yaşanan olay sonrası hastaneye kaldırılan yaralı kadının, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı.

Muharrem Gürdeğin 1 yıl önce boşandığı eşi Fikrinaz Gürdeğin ile beraber bindikleri münibüsten indikleri sırada aralarında sözlü tartışma yaşandı.

3 ÇOCUĞUNUN ANNESİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Kavganın büyümesi üzerine Muharrem Gürdeğin yanında taşıdığı silahla 3 çocuğunun annesi Fikrinaz G’ye 3 el ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Fikrinaz Gürdeğin kanlar içerisinde yere yığıldı.

KADININ SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Yaşanan olay sonrası eş Gürdeğin olay yerinden hızla uzaklaşırken çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bacaklarından yaralanan kadını hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri ise olay yerinden kaçan şüpheli şahsı yakalayarak emniyete götürdü. Öte yandan hastaneye kaldırılan genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"SİLAH SESLERİ DUYDUM"

Yaşanan olayı gören çevre esnafından Rasim Ünlü, "Burada çalışıyorken peş peşe silah sesleri duydum. Köprü üzerine doğru baktığımda kalabalık gördüm. İnsanlar toplanmıştı. Söylenene göre, adam eski eşini vurmuş. İnsanlar telaş oldu, yol kapatıldı. Polis ve sağlıkçılar geldi. Kadın hastaneye götürüldü. Kadının sağlık durumu iyi olduğu söylendi. Umarım bu tarz şeyler bir daha yaşanmaz. Şiddete karşıyız" diye konuştu.