İstanbul'da 120 bin TL'lik telefon için, geceden kuyruğa girdiler İstanbul'da ünlü bir cep telefonu markasının yeni modeli, Üsküdar ve Kadıköy'deki mağazalarda satışa sunuldu. Vatandaşlar, akşam saatlerinde mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Yeni telefonun fiyatı 65 bin TL'den başlayıp 120 bin TL'ye kadar çıkıyor.

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DHA

İstanbul'da ünlü bir cep telefonu markasının merakla beklenen yeni modeli, Üsküdar'da bulunan bir alışveriş merkezinde ve Kadıköy'deki mağazasında, saat 07.00'da satışa sunuldu.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

İstanbul'un çeşitli ilçelerinden gelerek, akşam saatlerinden itibaren mağaza önünde sıraya girmeye başlayan vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

Telefonun güncel fiyatı ise 65 bin TL'den başlayarak, 120 bin TL'ye kadar çıkıyor.

"HER SENE AYNI BU SIRAYI YAŞIYORUZ"

Yeni çıkan modele bir an önce sahip olmak istediğini belirten Ali Zaman şöyle dedi:

"16 Pro Max çıktı, bugün 20 Eylül onu almaya geldik. 179'uncu sıradayım, yapay zeka özelliğiyle tanışmaya geldik. Her sene 20 Eylül, 23 Eylül, 24 Eylül' de aynı bu sırayı yaşıyoruz. Ben Zeytinburnu'nda oturuyorum, Zeytinburnu'ndan buraya gece saat 23.30'dan beri sıradayım burada."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)