Jandarma ekipleri, yurt dışından temin ettikleri uyuşturucu maddeyi İstanbul’da satmayı planlayan 3 zanlıya operasyon yaptı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde; S.G., M.T. ve E.B. isimli şahısların uyuşturucu maddeyi piyasaya sürme hazırlığında olduğu bilgisini aldı.

TORBACILARA DAĞITACAKLARDI

Jandarma ekipleri, şüphelilerin yurt dışından temin ettikleri uyuşturucu maddeyi İstanbul ve genelinde ’torbacı’ diye tabir edilen şahıslara dağıtacağını belirledi.

Sonrasında derinlemesine çalışma başlatan ekipler, eldeki veriler ışığında hemen harekete geçti.

İstanbul'da 13 kilogram bonzai ele geçirildi VİDEO

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ARAÇLARINDA 13 KİLOGRAM BONZAİ BULUNDU

S.G., M.T. ve E.B. isimli şahısların her hareketini mercek altına alan jandarma ekipleri, temas kurdukları şahıslara yönelik takip başlattı.

Kartal'da, jandarma ekipleri şüphelilere ait olduğunu tespit ettikleri araçta yaptıkları aramalarda, bagaj kısmına gizlenmiş ve takım çantasının içinde saklanmış satış için hazırlanan 13 kilogram uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen bonzai ele geçirirken, S.G., M.T. ve E.B.’yi de yakaladı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

S.G., M.T. ve E.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.